Mulher fica ferida em acidente de motocicleta no Joaquim Romão

No início da tarde de hoje (15), uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo uma motocicleta Honda de placa policial DZP – 4543. O acidente ocorreu bem próximo ao campo do Cururu no Bairro Joaquim Romão. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros a emergência do Hospital Prado Valadares.

A jovem estava consciente e com suspeita de fratura em uma das pernas. A polícia Militar foi acionada e fez a ocorrência. Foto: Blog Jequié Urgente

