Mulher mata namorado e se suicida em Salvador

Uma mulher matou o namorado na tarde deste domingo (10), no Terrazzo Imperiale, no Horto Florestal, bairro nobre de Salvador. Ela matou o empresário Elton Gonçalves Campelo enquanto ele dormia. Após o crime a suspeita cometeu suicídio no banheiro do apartamento. Elton é de uma família tradicional de Juazeiro, Norte da Bahia, proprietária da Curtume Campelo, empresa especializada no comércio de couro e artefatos. O casal estava passando férias na casa dos pais do empresário. Elton era atirador e tinha porte de arma. Segundo apuração, no momento dos disparos o pai de Elton achou que era algum objeto que tinha caído no chão. A Polícia foi chamada e isolou a área. Com Informações jornal A Tarde.

