Mulher morre atropelada na BR 330 na cidade de Jitaúna

Uma mulher de 59 anos morreu após ser atropelada por um carro na BR-330, na noite desse sábado (18), próximo ao Parque do Vaqueiro de Jitaúna. A vítima identificada como Ionice Almeida. De acordo com a PRF, a vítima estava às margens da pista quando foi atingida pelo veículo. A mulher chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Jequié. O motorista permaneceu no local até a chegada do socorro e das autoridades policiais. Informações do Site Jitaúna em dia

