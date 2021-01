Mulher morre e outra fica ferida em acidente na BR 330 em Jequié

O Instituto Médico Legal de Jequié registrou, neste sábado (2), o primeiro acidente com vítima fatal do ano de 2021 na região. Uma colisão entre uma moto Honda Biz e um carro Cobalt de placa OKK-9140 resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida.

O acidente aconteceu hoje à tarde, num perímetro urbano da BR-330, em Jequié. Uma jovem de 22 anos, Fábia Silva Souza, que estava na motocicleta, foi atingida na batida e socorrida por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito dentro do veículo socorrista.

Ela era moradora do Jequiezinho. Outra mulher que estava na moto foi levada com ferimentos ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos. As polícias Técnica e PRF apuram as causas do acidente. Informações: Blog Marcos Frahm

