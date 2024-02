Mulher morre em tombamento de veículo na BA 650 próximo a Dário Meira

Na manhã desta terça – feira 27, um veículo Tucson, de palavra policial NZZ 2617. O motorista deste veículos acabou perdendo o controle do mesmo e capotando. 04 pessoas estavam dentro do veículo. 03 delas foram socorridas para uma unidade hospitalar. Já uma das vítimas identificada como Magnólia Silva Costa, 63 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Rodoviária Estadual, está no local. O Departamento de Polícia Técnica está a caminho para trazer o corpo da vítima para o IML de Jequié. para as formalidades legais. A vítima que morreu, é da cidade de Acaraci.

Comentários no Facebook:

Comentários