Mulher pede ajuda para voltar para sua cidade natal no estado de Pernambuco. ASSISTA E AJUDE

A reportagem do Jequié Urgente, foi chamada por Rosilene Caetano Barros, 42 anos, que está em Jequié há 5 anos. Ela é da cidade de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Ela se encontra doente e precisa voltar para perto dos seus familiares. Seu pai faleceu e ela não teve e não tem condições de voltar para sua terra natal. Está impossibilitada de trabalhar e está precisando voltar para Pernambuco. Quem poder ajudar está senhora a voltar para Pernambuco, ajude com qualquer quantia, ou até mesmo com a passagem direto para Afogados da Engazeira em Pernambuco. O telefone da dona Rosilene é 73 98857-0565.

Seu pix também é o mesmo número do seu celular. 73 98857-0565.

