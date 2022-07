Mulher pede cadeira de Banho e de Rodas para o marido. Ao chegar ao local ficamos surpresos. ASSISTA

No final da tarde desta terça-feira (19), a reportagem do Jequié Urgente, esteve na Rua Anizia América Tourinho, Itaigara! Ao chegar ao local, nos encontramos com a senhora Jocélia Oliveira Santos. A mesma cuida do seu esposo Celi do Amaral, 65 anos. Ele foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barré etambém foi vítima de AVC. Hoje o senhor Celi não anda, vive em cima de uma cama, e é totalmente dependente da senhora Jocélia. Ela nos chamou para pedir doação de uma cadeira de rodas e uma de banho, para dá um conforto melhor ao seu esposo. Mas, ao chegar no local, percebemos que a situação é bem mais complicada do que esperávamos. Dona Jocélia recebe um auxílio de 400 reais e paga 300 de aluguel. Para se alimentarem, ela sai pedindo ajuda pela cidade. Quando estivemos em sua residência, a única coisa que ela tinha para o almoço, era Giló e macarrão! Vamos deixar o contato da senhora Jocélia, para quem se disponibilizar em ajudar com alimentos, uma cadeira de banho, cadeira de rodas ou fraldas descartáveis, pode entrar em contato com a mesma. Seu telefone é 73 98852-2533. O contato é Whatsap, mas, pelo fato da senhora Jocélia não ser alfabetizada, ele se comunica apenas através de áudio. Assista a entrevista logo a baixo.









https://youtu.be/rw3nG9K_f_g

Comentários no Facebook:

Comentários