Mulher tenta cortar pênis do marido é presa e ele socorrido para o Hospital

Uma mulher, de 37 anos, foi presa acusada de tentar cortar o pênis do marido. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (8) em Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento. Segundo o Radar 64, o casal discutia dentro de casa quando a mulher tentou ferir a parte íntima do marido com uma faca de cozinha. Policiais que chegaram ao local relataram que os dois estavam visivelmente embriagados.

Ferido, o homem foi levado por uma ambulância do Samu a um hospital. Pelo que foi informado, o membro da vítima foi preservado, já que o corte não chegou até os vasos sanguíneos do órgão. Presa em flagrante, a mulher foi autuada sob acusação de lesão corporal grave. Até o momento não se sabe o que motivou a ira da mulher.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários