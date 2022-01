Mulheres mortas em acidente na BR 116 eram do Entroncamento de Jaguaquara

Um grave acidente na BR 116 na cidade de Poções tirou a vida de três mulheres da mesma família. Segundo informações, todas as vítimas estavam em um veículo Ford Ka, cor Branca de placa policial RCW-1H10. O veículo colidiu violentamente em um caminhão Mercedes Benz. As vítima foram identificadas sendo MARLEIDE DE NOVAES NUNES, MARLI NOVAES E A JOVEM ENFEREMEIRA NATANNA SILVA. Todas as vítimas são da mesma família e eram residentes no Entroncamento de Jaguaquara. Marleide já foi vereadora em Jaguaquara e o seu esposo integrou a Polícia Rodoviária Estadual em Jequié. Os corpo foram encaminhados para o IML da cidade de Vitória da Conquista e posteriormente será liberado aos familiares. Só uma perícia irá apontar as causas do acidente.

