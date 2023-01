Mulheres tentam passar cédula de 200 reais falsa na cidade de Ipiaú

Duas mulheres são acusadas de tentarem passar uma nota falsa de 200 reais no comércio e receber o troco em cédulas verdadeiras. O caso aconteceu na manhã dessa terça-feira (24), na loja Artesanato Papelaria & Cia, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Ipiaú.

De acordo com as informações do proprietário do estabelecimento comercial ao SITE GIRO IPIAÚ, por volta das 10h45, as duas mulheres entraram na loja, escolheram uma peça de fita de cetim e três pentes. Ao chegar no caixa apresentaram a nota de R$ 200,00.

Durante a verificação da cédula foi constado que o dinheiro não era verdadeiro. “A funcionária testou a nota em uma máquina e depois com uma caneta especial e detectou que era falsa”, informou o comerciante Givalton Almeida. Após a esposa dele não devolver a cédula falsa e afirmar que iria acionar a polícia, as mulheres saíram do estabelecimento. Nesse momento, a comerciante segue as suspeitas para registrar imagens delas, quando uma das mulheres dá um soco na proprietária da loja e derruba o celular.

As duas mulheres teriam entrado em um automóvel que estava estacionado e não foram mais vistas. O comerciante e a esposa registraram o caso na delegacia, onde deixaram a cédula falsa.

Repassar moeda falsa é crime está previsto no parágrafo 1º do artigo 289 do Código Penal. Pela lei, portar dinheiro falso em qualquer quantia é crime, mesmo que as cédulas não cheguem a ser colocadas em circulação. E ainda, pode gerar pena de 3 a 12 anos de reclusão. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários