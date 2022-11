Municípios baianos vão concorrer ao Prêmio Band Cidades Excelentes

Criado com o objetivo de incentivar o desenvolvimento e a melhoria da realidade de municípios brasileiros, o Prêmio Band Cidades Excelentes vai reconhecer os bons exemplos de gestão pública em todo país. Na Bahia, a cerimônia da segunda edição do evento será realizada no dia 23 de novembro, na sede da emissora, em Salvador, e o programa vai ao ar no dia 27.

Seis pilares foram utilizados para avaliar as cidades que estão na disputa pelo reconhecimento. São eles: governança; eficiência fiscal e transparência; educação; saúde e bem-estar; infraestrutura e mobilidade; e sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os municípios são classificados pelas seguintes categorias: até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e mais de 100 mil habitantes.

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Áquila. “Com o Prêmio Band Cidades Excelentes reafirmamos o compromisso em participar cada vez mais do cotidiano da população. É o momento de evidenciarmos boas práticas e propostas inovadoras que vêm contribuindo para a qualidade de vida do povo brasileiro, para que essas soluções de sucesso sejam disseminadas e aplicadas em outras partes do país”, pontua Augusto Correia Lima, diretor regional da Band Nordeste.

Comentários no Facebook:

Comentários