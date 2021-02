Mureta da ponte do São Judas Tadeu continua quebrada

No último dia (23), de Janeiro, o motorista de um veículo perdeu o controle e acabou quebrando o guard rail da referida ponte. Estivemos no local no último sábado e constatamos que a armação de ferro continua quebrado. No local, foi colocado uma armação em madeira e cobriram com uma fita zebrada. A ponte do São Judas Tadeu, foi alvo de várias críticas, pela demora da sua reabertura pela antiga gestão. Esperamos que seja feito o mais breve possível o serviço e que seja recolocado o guard rail no local.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários