Na D&D Celulares tem aparelhos com instagram e whatsapp a partir de 399,00

Se você procura presentar seu filho ou filha com um aparelho celular novo e de baixo custo, a partir de R$ 399,00 já com os aplicativos Instagram, whatsapp e youtube, passe na D&D Celulares, a loja mais completa de Jequié, com os melhores preços da região.

Aqui tem tudo, capas, acessórios, películas e manutenção em celulares. O maior estoque de aparelhos da linha Xiaomi (Note 8, 9, 9A, 9S) está aqui.

Com mais de 15 anos no comércio de Jequié, somos referência em bom atendimento e garantia nos produtos e serviços oferecidos. Temos celulares novos a partir de R$ 99,00 e a maior variedade de lançamentos em capas para Smartphones, nacionais e importados. Compre e pague com o seu auxílio emergencial.

Comentários no Facebook:

Comentários