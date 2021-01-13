Desenvolvimento: Robotic Software
NÃO DEIXE DE VISITAR ZÉ BIU JUTERIAS E VARIEDADES NA AVENIDA ALVES PEREIRA EM JEQUIÉ
PARA VOCÊ QUE ESTÁ A PROCURA DE BIJUERIAS, BOLSAS, MALAS PARA VIAGEM, CINTOS, MODA PRAIA, FITNESS, LINGERIES, BRINQUEDOS, ELETRO ELETRÔNICO E TUDO QUE VOCÊ PRECISA ESTÁ EM UM SÓ LUGAR. ZÉ BIU BIJUTERIAS E VARIEDADES. AVENIDA ALVES PEREIRA, CENTRO DE JEQUIÉ.E NESTE VERÃO VOCÊ MONTA SEU ACESSÓRIO DO JEITO QUE QUISER! TÁ ESPERANDO O QUÊ? ÓCULOS ESPORTE, ADULTO E INFANTIL, ARMAÇÕES DE ÓCULOS DE GRAU, LINDAS BOLSAS PARA VOCÊ IR PARA PRAIA PISCINA E MUITO MAIS.E VOCÊ MULHER, VISITA A SEÇÃO DE MAQUIAGENS. A MAIS COMPLETA DO INTERIOR DA BAHIA! LEMBRANDO QUE SUAS COMPRAS VOCÊ DIVIDE NO CARTÃO.
ZÉ BIU BIJUTERIAS E VARIEDADES. AVENIDA ALVES PEREIRA, CENTRO, JEQUIÉ.
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.