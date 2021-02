Nas últimas 24 horas mais 62 pessoas testam positivo para o Covid-19 em Jequié

Segundo informações do SITE Jequié contra o corona, nas últimas 24 horas, mais 62 pessoas testaram positivo para o Covid-19 em Jequié e a taxa de UTI continua 100% ocupadas. No dia de hoje (04), foi liberada a vacinação para idosos a partir de 90 anos de idade, que foi realizado por meio do “drive thru” no Terminal Aeroviário Vicente Grilo de Jequié.

