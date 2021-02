Nas últimas 24 horas registra mais 01 óbito e mais 40 novos casos do Covid-19 em Jequié

Boletim Epidemiológico do Covid-19 em Jequié, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (1) registra o óbito de uma mulher, de 76 anos, residente no bairro Jequiezinho, com histórico de Insuficiência Cardíaca Congestiva e Hipertensão Arterial, que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares. Nas últimas 24 horas foram registrados 40 novos casos, perfazendo um total de 9.439 pessoas confirmadas com a doença, até agora. 8.196 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 93%. Destes, 16 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 11 leitos ocupados por pessoas de outros municípios. Até o presente momento 2.176 pessoas foram imunizadas em Jequié.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários