Neonergia Coelba entrega Geladeiras às Famílias afetadas pelas chuvas em Jequié

Dando prosseguimentos às doações das geladeiras às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Bahia no final de 2021, a Neoenergia Coelba iniciou, nesta semana, a entrega de 300 eletrodomésticos aos moradores de Jequié. A ação está sendo realizada em parceria com o Governo do Estado da Bahia e do Corpo de Bombeiros, que informam à distribuidora a relação dos consumidores atingidos pelas chuvas.

As doações estão sendo realizadas por meio do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e irão até a próxima sexta-feira (01/04). “Decidimos ir além da mobilização operacional e doar as geladeiras às pessoas que tiveram perdas significativas com as fortes chuvas. Essas doações reforçam o compromisso da concessionária com a população baiana, auxiliando neste momento de reconstrução”, afirmou Ana Christina Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba.

No total, serão doadas duas mil geladeiras às famílias afetadas pelas chuvas em diversas regiões da Bahia. Além dos eletrodomésticos, oito mil lâmpadas eficientes de LED também serão distribuídas. A iniciativa contribuirá com a economia de energia nas residências afetadas pelo temporal e viabilizará a retirada de circulação de geladeiras e lâmpadas ineficientes, que serão entregues pelos clientes e terão o descarte correto, conforme legislação vigente.

Além de Jequié, a distribuidora já realizou a entrega das geladeiras aos moradores de Itamaraju, Jucuruçu, Medeiros Neto, Itambé, Ibicuí, Santa Inês, Jiquiriça, Ibicaraí, Ipiaú, Ilhéus e Dário Meira. A Neoenergia Coelba fará a entrega dos demais aparelhos à medida que os eletrodomésticos forem chegando no Estado e que a listagem dos moradores afetados pelas chuvas seja disponibilizada pelo Governo do Estado e/ou ONGs parceiras.As doações estão sendo realizadas por meio do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

