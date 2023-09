Nesta quarta e quinta-feira acontece o Geopublica 2023

Nesta quarta e quinta-feira, dias 20 e 21 de setembro, acontece o Geopublica 2023. O evento, promovido pela Comissão Estadual de Cartografia e Geoinformação (Cecar), sob coordenação da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vai reunir especialistas renomados para tratar sobre o tema A geoinformação na (re)construção de cidades resilientes. O encontro acontece no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra), 4ª Avenida, 440, Centro Administrativo da Bahia (CAB). A programação completa pode ser conferida no site do evento: geopublica.ide.ba.gov.br.

O primeiro palestrante desta quarta-feira, dia 20, é Rodrigo Corradi, secretário Executivo Adjunto do ICLEI América do Sul, associação internacional de subgovernos para o desenvolvimento sustentável. Jurista, com vasta experiência em cooperação internacional de governos locais e resiliência, ele vai falar sobre Risco e desastre como nova realidade climática e instrumentos de planejamento territorial. Na sequência, vamos conferir a palestra de Luciana Londe, bióloga e socióloga, doutora em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mestra em Engenharia Agrícola pela Unicamp e pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Ainda na manhã desta quarta-feira, Alexandre Vieira de Mello vai falar sobre a experiência do Centro de Operações do Recife com as ações de prevenção aos desastres naturais. Ele é gerente de Georreferenciamento da Secretaria do Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR).

No turno da tarde, o Geopublica conta ainda com mais quatro palestras. O geógrafo, mestre e doutor em Engenharia Urbana e Especialista em Geoprocessamento Abimael Cereda Junior vai falar sobre Cidades resilientes, cidades com infraestrutura de dados; a arquiteta de negócios Bruna Candeia vai falar sobre Cidades responsivas; o gerente de Serviços e Consultoria da FF Solutions vai tratar de GeoBIM: a união de GIS e BIM para o planejamento e a construção e a vida na cidade; e fechando a tarde, Juliana França Paes fala sobre Planejamento urbano e inteligente para cidades resilientes.

No segundo dia do evento, dia 21, também no auditório da Seinfra, acontece, no turno da tarde, o minicurso Geodésia básica e aplicações, ministrado por Nilton de Souza Ribas Junior, gerente de Geodésia e Cartografia da Superintendência do IBGE na Bahia, Dionísio Costa Cruz Júnior, supervisor de Geodésia da Superintendência IBGE na Bahia, e Marcelo Maschieto e Almeida, diretor da Geotec Tecnologias.

A organização do evento informa que o minicurso on-line previsto para o turno da manhã do dia 21 sobre Qualidade de dados geoespaciais foi adiado, por motivo de saúde do palestrante, e será reagendado em data oportuna. Todos os inscritos receberão aviso via e-mail para se programarem para a nova data.

O Geopublica é uma iniciativa da Comissão Estadual de Cartografia e Geoinformação (Cecar), sob coordenação da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com o Grupo Temático de Informações Geoespaciais (GTIGeo), vinculado ao Comitê de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado da Bahia (Fortic). Participam diretamente dessa construção a Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIHS), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) através do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), todas instituições que integram a Cecar e ainda o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-BA). Informações e Foto: Ascom/SEI

