Nesta quarta-feira (09), será empossados integrantes do Conselho Tutelar da Cidade de Jitaúna.

Serão empossados, nesta quarta-feira (10jan24), os 05 novos integrantes do Conselho Tutelar de Jitaúna, eleitos no ano passado pelo voto popular. Serão empossados os titulares Menanda Abrel; Magnaldo Neres “Gibi”; Nana de Simone; Thais da Ekos e Luciaria “Lu”. Na mesma cerimônia serão empossados os suplentes Jeferson Hilário; Ednólia; Eliene; Rodrigo e Claricinha. A cerimônia de posse ocorrerá no Auditório do Telessaúde Gilberto Lopes, às 08hs.

O prefeito Marcelo Pecorelli e seus secretariados deverão acompanhar a posse dos novos membros. Em tempo, o mandato dos novos Conselheiros vai até janeiro de 2028.

Veja nota:

“Convidamos toda população para se fazer presente na Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros Tutelares para o próximo Quadriênio 2024-2028. A ocasião é de suma importância para todos jitaunenses, pois marca o compromisso desses cidadãos eleitos em zelar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes do nosso município”. Informações e Foto: Jitaúna Em Dia

