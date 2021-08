Nesta quarta-feira (11), Jequié vacina apenas 2ª dose, grávidas e mulheres no pós-parto.

Por falta de imunizantes, a Secretaria de Saúde do munícipio de Jequié, informa que nesta quarta-feira (11), será vacinados as pessoas que já estão com a segunda dose já agendada e primeira do apenas para gestantes e mulheres no pós-parto. No ultimo Sábado, Jequié recebeu mais 03 lotes da vacina contra a Covid-19, totalizando mais de 3 mil doses. A primeira dose parou em pessoas com idade igual ou superior a 28 anos. A expectativa é que chegue em Jequié, mais lotes da vacina, para que o público alvo, volte a ser vacinado com a 1ª dose do imunizante.

