Nesta quinta-feira (28), tem 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Jequié e unidades de saúde nos bairros passam a vacinar para 1ª dose

Continua a aplicação da vacina contra a Covid-19 para 1ª dose em Jequié. A secretaria de saúde do município, informou que devido as obras de reforma do Estádio Waldomiro Borges, a vacinação que acontecia em frente ao estádio, foi encerrada. Mas, a partir desta quinta-feira (28), as unidades de saúde de vários bairros de Jequié, passa a ofertar a vacina contra a Covid-19. O público alvo para 1ª dose continua sendo pessoas com idade igual ou superior a 12 anos. Quem já está agendado para 2ª dose, continua a vacinação em todas as unidades informadas. E a dose de reforço, 3ª dose, para idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

