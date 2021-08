Nesta sexta e sábado tem LIVE em comemoração ao dia do Evangélico em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Ordem dos Pastores Evangélicos de Jequié (OPEJ) estará realizando nesta sexta e sábado, dias 20 e 21 de agosto, às 19h, através do Canal do YouTube da Prefeitura de Jequié, uma LIVE “Festival da Cultura Evangélica” em comemoração ao Dia do Evangélico (20/08), um momento de palavra e cânticos espirituais, com o tema “Somos todos jequieenses”.

