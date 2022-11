Neste domingo tem Campeonato Baiano de Baleado em Jequié; ASSISTA

Uma das etapas do Campeonato Baiano de Baleado, acontece neste domingo (27), no Ginásio de Esportes Aníbal Brito, a partir das 07 horas da manhã. Mais de 30 equipes de várias cidades da Bahia, irão participar desta etapa. Inclusive Jequié terá duas equipes representando a cidade. Um time masculino e outro feminino. A reportagem do Jequié Urgente, entrevistou a equipe feminina aqui da cidade de Jequié, que irá participar do campeonato baiano. As meninas estão ansiosas e esperançosas em saírem vitoriosas da etapa aqui na cidade de Jequié. Assista entrevista a baixo.

