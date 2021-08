Neste feriado Jequié vacina 1ª em pessoas com idade igual ou superior a 21 anos

Mesmo hoje dia 20 de Agosto ser feriado, a Secretaria de Saúde do município informou através de comunicado, que irá vacinar as pessoas com idade igual ou superior a 21 anos. O que muda nesta sexta-feira (20), é que o horário de atendimento será apenas até as 13Hs. Os locais de vacinação, continuam sendo no sistema Drive Thru em frente ao estádio Waldomiro Borges e em frente ao Centro de Cultura ACM. Nas centrais de vacinação, funcionam também até as 13 horas.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários