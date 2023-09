Neste próximo Domingo tem Eleição em Jequié

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a comissão eleitoral, acompanharam ontem quarta-feira, 27, a preparação das urnas para a eleição dos conselheiros tutelares que acontece neste domingo, 1. O processo ocorreu no Fórum Eleitoral de Jequié e contou com as presenças da representante do Ministério Público do Estado da Bahia, a promotora de justiça, Adriana Hahn; a representante da Defensoria Pública Estadual, a defensora pública Yana de Araújo Melo; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e gestor municipal da Proteção Social Especial, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Alexandro Luiz Bomfim; e dos 21 candidatos a conselheiros tutelares.

No Colégio Municipal Anísio Teixeira, no Jequiezinho, onde votarão os eleitores de nomes que começam com A letra a até a letra I;

– No Colégio Municipal Celi de Freitas, onde votarão os eleitores de nomes que começam com a letra J até letra Z.

Os dez candidatos mais votados serão eleitos, comporão os dois conselhos e tomarão posse em janeiro de 2024. Para a secretária de Desenvolvimento Social, a função dos conselheiros tutelares é de grande relevância para a sociedade, pois eles são guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente e atuam na garantia de direitos e proteção das crianças e adolescentes. Informações e foto: SECOM/PMJ

