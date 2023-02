Neste sábado tem atendimento especial no SAC em Jequié para RG

O SAC realiza um atendimento especial para Carteira de Identidade em postos da capital e do interior do Estado. As unidades vão abrir, excepcionalmente, neste sábado (4) somente para a ação. Em Salvador, o atendimento será nos postos SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Pituaçu.

No interior, nos postos SAC Barreiras, Conquista I, Itabuna, Jequié, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Todas as unidades vão abrir de 8h às 12h, exceto o SAC Liberdade, que será de 9h às 13h. Os postos SAC Conquista II, Feira II e Ilhéus também vão abrir, porém apenas para serviços de Carteira de Habilitação (CNH).

O atendimento é por agendamento através do SAC Digital. Para agendar, é preciso baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar www.sacdigital.ba.gov.br. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza ainda o site institucional do SAC www.sac.ba.gov.br, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Informações: Ascom/ Saeb

Comentários no Facebook:

Comentários