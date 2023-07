No “dia da Vovó” o Projeto Arte Viva fez homenagem especial a todas as vovós com evento especial; ASSISTA

Na tarde desta quarta-feira (26), é comemorado o dia da Vovó. Um dia onde as vovós são homenageadas pelos seus netos e familiares. Pensando nesta data, a Associação Arte Viva decidiu realizar uma tarde de descontração para todas elas. A sede do Projeto localizado no Bairro do Cansanção, recebeu centenas de Vovós não só do Bairro Joaquim Romão, como também de vários bairros de Jequié e de até outras cidades. O Naturopata Dr Valdir Oliveira proferiu palestra sobre saúde. A professora Mônica que faz parte do Projeto Arte Viva e ministra aulas de teatro e dança na Associação, foi uma das idealizadoras do momento especial.

Aulas de dança,Yoga, Teatro e muitas outra atividades foram realizadas para todas as Vovós. O projeto Arte Viva já existe em Jequié há mais de 25 anos, e tem como idealizador Adalto Aguiar. Um projeto voltado para a Arte e Teatro e sem Fins lucrativos. Assista entrevista logo a baixo.

