No dia do amigo a Ronda Maria da Penha fez surpresa e presenteou criança com bicicleta

Ontem dia 20 de julho, foi comemorado o dia do AMIGO. E foi a data escolhida por Policiais Militares do 19º BPM, para realizar o sonho de uma criança, filha de uma assistida da Ronda Maria da Penha. Durante as visitas de fiscalização de Medida Protetiva de Urgência-MPU, a guarnição da ORMP se sensibilizou ao tomar conhecimento que a pequena Ana Alice, de 7 anos de idade, tinha o sonho de ter uma bicicleta.

Por saber da falta de condições financeiras da genitora em realizar esse sonho, um dos policiais doou a bicicleta usada que, com o apoio dos colegas e do proprietário de uma borracharia da cidade, foi totalmente reformada, e trouxe o sorriso largo ao rosto de nossa amiguinha, no dia em que celebramos a amizade.

Cada novo amigo que ganhamos no decorrer da vida, nos aperfeiçoa e nos enriquece, não tanto pelo que nos dá, mas pelo que nos revela de nós mesmos. Continuamos buscando contribuir na formação de cidadãos conscientes, solidários e fraternos, através do exemplo.

