No mês em que Jequié comemora 124 anos, o Museu da cidade continua fechado para visitação

O Museu Histórico de Jequié, permanece fechado desde o início da pandemia do coronavirus. No último mês de julho VER AQUI. O Blog Jequié Urgente já tinha feito esse questionamento para o Secretário de Cultura, Domingos Ailton. O mesmo nos informou que já estava elaborando um plano de reabertura do Museu, junto a Secretaria de Saúde de Jequié. Lá se vão 03 meses, e até o exato momento o local permanece fechado para visitação. No mês que a cidade comemora 124 anos de emancipação política, aulas nas escolas do município, estado e particulares retomando as atividades, Com os números de vacinados em alta a cada dia, e os números de contaminados caindo em Jequié, nada mais justo que já se tivesse realmente colocado em prática o plano de reabertura para o início de Outubro.

Vale lembrar que no primeiro semestre de 2019, o Museu Histórico de Jequié, recebeu mais de 3 mil visitantes. A história de Jequié esta dentro do Museu, e seria uma oportunidade de mostrar esta história no mês em que Jequié comemora 124 anos. Mas, não sabemos se realmente irá da tempo fazer essa reabertura até o próximo dia 25 de Outubro.

