No Povoado do Km 100, município de Brejões, PRF recupera cinco motocicletas com registro de roubo em oficina mecânica

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Povoado do Km 100, município de Brejões (BA), nesta sexta-feira (2), resultou na apreensão de cinco motocicletas com registro de roubo. Os veículos, que estavam estacionados em uma oficina local, apresentavam sinais de adulteração.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram que os elementos identificadores das motocicletas haviam sido parcialmente suprimidos. Após consulta aos sistemas, foi constatado que todas as motos possuíam registro de roubo em diferentes cidades da Bahia e até mesmo em outros estados.

A primeira motocicleta, uma Honda CG 160 Titan, na cor vermelha, estava com os elementos identificadores parcialmente suprimidos. O veículo havia sido roubado em Santo Antônio de Jesus e estava na posse do atual proprietário há cerca de um ano.

Já a segunda, uma Honda CG 150 Fan, originalmente amarela, mas pintada de preto, também apresentava adulteração em seus componentes. A moto havia sido roubada em Jequié e estava com o atual proprietário há

Uma Honda CG 125 Fan, na cor preta, também adulterada, havia sido furtada em Barra do Garças, no Mato Grosso. O proprietário da oficina, que também era um dos condutores, informou ter adquirido a moto há cerca de dois meses.

Uma Honda CG 125 Titan KSE, originalmente vermelha, mas pintada de preto, com diversas adulterações, havia sido furtada em Vera Cruz, no Ceará. O atual proprietário informou ter adquirido a moto há cerca de duas semanas de um conhecido.

A quinta motocicleta, uma Honda NXR 150 Bros ESD, na cor vermelha, havia sido roubada em Feira de Santana. O atual proprietário informou ter adquirido a moto há cerca de dois anos e meio.

Todos os conduzidos foram encaminhados, juntamente com as motocicletas, para a delegacia de polícia de Brejões, onde prestaram depoimento. Eles alegaram ter adquirido as motos de terceiros, em alguns casos por valores bem abaixo do mercado, e desconheciam a procedência criminosa dos veículos.

As investigações continuarão para identificar a origem das motocicletas e a possível existência de uma quadrilha especializada no comércio de veículos roubados na região. A PRF alerta a população para a importância de verificar a procedência dos veículos antes da compra, a fim de evitar problemas futuros.

