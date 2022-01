No primeiro sorteio do ano, 02 moradores de Jequié faturam 10 mil reais na Nota Premiada Bahia

A campanha de cidadania fiscal Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, acaba de divulgar o resultado do primeiro sorteio do ano, que distribuiu R$ 1 milhão em prêmios entre 91 participantes. O prêmio especial de R$ 100 mil foi para uma moradora do município de Candeias. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil contemplaram 54 moradores de Salvador e 36 do interior. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado: Instagram @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.