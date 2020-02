No segundo dia de Carnaval Léo Santana entra no circuíto com braço mecânico

O cantor Léo Santana aparece com ”braço mecânico” na tarde desta sexta-feira (21), no circuito Dodô (Barra-Ondina), no segundo dia de carnaval em Salvador. O tema do artista neste ano é ”Homem do Futuro”.

Com muito pagode e funk no repertório, o ”Gigante”, como foi apelidado pelos fãs, arrastou muitos fãs ao som de ”Contatinho” e ”Sem ela eu não vivo”. As músicas são apostas do artista para o carnaval deste ano.

O figurino do cantor é uma armadura prateada com detalhes em vermelho, em uma das mangas do braço.

A fantasia escolhida para o desfile dessa sexta é de ”Gigante do Amor”. O GG tem como proposta levar para a avenida a essência da evolução humana com a natureza, o amor, a liberdade e a alegria.

