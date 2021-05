No trezenário de Santo Antônio 2021 será realizada uma LIVE musical com artistas Jequieenses

Em reunião realizada pela Paróquia Catedral de Santo Antônio, ficou decidido que os festejos do trezenário de 2021, será realizado seguindo todos os protocolos de saúde contra a Covid-19, e que será realizado uma “LIVE” musical com denominada de “Tributo Cultural à Santo Antônio de pádua”. A live reunirá artista Jequieenses, e o repertório será variado com a cultura brasileira, associando poemas e histórias sobre a origem do trezenário de Santo Antônio.