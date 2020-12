Nossa equipe foi visitar a obra de drenagem e pavimentação do São Judas Tadeu. ASSISTA

A convite de vários moradores, a Nossa equipe de reportagem, esteve mais uma vez no bairro São Judas Tadeu, para visitar as obras de Pavimentação e drenagem da localidade. Uma obra que teve seu valor orçado em R$ 3,8 milhões, fruto de Emenda Individual colocada no Orçamento da União, pelo deputado federal Antonio Brito (PSD/BA), com o percentual da contrapartida do Estado da Bahia. Logo abaixo você assiste o vídeo e veja a situação que está a obra de pavimentação e drenagem do Bairro.

