Nossa redação encontra Prefeito de Jequié e questiona ações na zona rural

Na manhã de hoje (08), encontramos na Praça da Bandeira, o prefeito de Jequié, Zé Cocá e o Secretário de Governo Hassan Iossef. Em um bate papo bastante descontraído, falamos sobre as estradas da região do Santo Antônio, onde estivemos na manhã de ontem (07), Zé Cocá, garantiu que as máquinas vão sim passar na região do Santo Antônio, e que devido as chuvas o serviço vai atrasar um pouco. O prefeito disse também, que já tem uma outra patrulha de máquinas, que está trabalhando na estrada de Santa Clara e seguirá até a Jiboinha. A respeito da estrada Jequié, Monte Branco, o prefeito disse que assim que sair da região de Santa Clara, as máquinas irão para Monte Branco.

Comentários no Facebook:

Comentários