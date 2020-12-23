Desenvolvimento: Robotic Software
NOTA DE ABANDONO DE EMPREGO
A EMPRESA MOTORSPORTS ASA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 23.696.635/0001-70, COM SEDE À AVENIDA LANDULFO CARIBÉ, 02, CENTRO/JEQUIÉ, SOLICITA O COMPARECIMENTO DO FUNCIONÁRIO VALDEMIR (CONHECIDO COMO JOE OU PAULISTA), PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE SUA AUSÊNCIA QUE OCORRE DESDE 14 DE DEZEMBRO 2020. SEU NÃO COMPARECIMENTO CARACTERIZARÁ ABANDONO DE EMPREGO, CONFORME ARTIGO 482, ALÍNEA “I’ DA CLT.
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