NOTA DE PESAR: Morre em Jequié o Árbitro de futebol Gilson.

É com pesar com familiares e amigos, comunicam a morte do Árbitro de futebol, Gilson Silva Santos, conhecido como Gilson Margarida no esporte. Gilson tinha problemas renais e passou mal e foi levado a uma unidade hospitalar de Jequié, onde veio a óbito.

Gilson era bastante querido no meio esportivo e era um amante pelo futebol Jequieense. Gilson também era vigilante por muitos anos e residia no Loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão.

Deixamos aqui a nossas condolências para familiares e amigos de Gilson.

