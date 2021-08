NOTA DE RETRATAÇÃO

Eu, Carlos Eduardo de Magalhães Souza, venho, por intermédio desta nota, pedir desculpas públicas ao sr. Marcos Geraldo Cangussu Guimarães, respeitável jornalista da rádio 93 FM, pelas palavras difamatórias e injuriosas proferidas no mês de maio do ano passado, precisamente no dia 27/05/2020, contra a sua pessoa.

Trata-se de uma conversa havida na referida data, no bojo do grupo de Whatsapp intitulado de “Grupo dos Comerciantes”, na qual eu, ao me manifestar sobre um recorte de um áudio gravado pelo respeitável jornalista, transcendi os limites da liberdade de expressão e acabei por ofender a integridade e a honra deste, atingindo, por conseguinte, tanto o profissional “Marcos Cangussu”, quanto o ser humano que o é.

Portanto, hoje, ao rever as minhas falas e concluir que elas colidem com a reputação irretocável do profissional, do ser humano e do pai de família que é o sr. Marcos, me valho desta nota para me desculpar publicamente e reiterar o compromisso de infirmar todas as palavras infelizes lançadas por mim naquela ocasião.

Comentários no Facebook:

Comentários