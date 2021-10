Nota Premiada Bahia contempla 46 moradores do interior e 45 da capital. Jequié se destaca com mais contemplados

A Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado divulgou o resultado do sorteio de outubro, que distribui ao todo R$ 1 milhão. Entre os premiados, 46 participantes do interior conquistaram a premiação de R$ 10 mil. Já os sortudos de Salvador somam 45, dos quais 44 levaram o prêmio de R$ 10 mil e um, morador do Chame-Chame, a premiação especial de R$ 100 mil.



A lista completa com os nomes dos ganhadores pode ser conferida no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba. Entre os municípios do interior com mais contemplados, destaque para Camaçari, com quatro sorteados. Feira de Santana e Jequié tiveram três ganhadores cada. Também se destacaram Barreiras, Itabuna, Porto Seguro, Valença e Vitória da Conquista, cada qual com dois ganhadores.

