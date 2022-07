Nota Premiada Bahia contempla 55 moradores da capital e 36 do interior; Jequié está na lista

Saiu nesta quinta-feira (30) o resultado da premiação de junho da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado, que distribuiu R$ 1 milhão em prêmios entre 91 participantes. O prêmio de R$ 100 mil foi para uma moradora da capital baiana. Salvador registrou ainda 54 ganhadores do prêmio de R$ 10 mil. Já no interior do estado, 36 moradores de 23 municípios foram contemplados com R$ 10 mil cada. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Feira de Santana e Camaçari, com quatro ganhadores cada, Simões Filho, com três, e as cidades de Vitória da Conquista, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas e Nazaré, cada qual com dois contemplados. A lista é completada por 15 municípios com um sorteado cada: Bom Jesus da Lapa, Brumado, Conceição do Almeida, Encruzilhada, Entre Rios, Eunápolis, Ipiaú, Irecê, Itajuípe, Juazeiro, Mutuípe, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde e Valença.

Sorteio do milhão

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1 milhão, que contemplam um único participante. O próximo sorteio especial terá o resultado divulgado no dia 4 de julho. Participarão do sorteio milionário todos os bilhetes relativos às compras realizadas entre 1° de junho de 2021 e 31 de maio de 2022.

