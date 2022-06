Nota Premiada Bahia contemplará 91 participantes no dia 30

Falta pouco para conhecermos os ganhadores de junho da Nota Premiada Bahia. Na próxima quinta-feira (30), a campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado vai realizar o sorteio regular de junho, que distribuirá R$ 1 milhão entre 91 participantes: um prêmio de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Neste sorteio, concorrem os bilhetes gerados a partir de compras feitas com a inclusão do CPF na nota fiscal no mês de maio. O resultado será publicado no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, na opção Sorteios/Relação de Ganhadores.



É muito fácil concorrer na Nota Premiada Bahia. Basta se cadastrar uma única vez no site da campanha e, a partir desta etapa, pedir sempre o CPF na nota fiscal. Além dos sorteios mensais que premiam os participantes com até R$ 100 mil, a Nota Premiada Bahia também realiza sorteios especiais que contemplam um único participante com R$ 1 milhão. O próximo sorteio especial acontecerá no dia 4 de julho.



A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 660 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 2.680 pessoas, das quais 1.670 moram na capital, 1.009 no interior e uma fora do estado.



Solidariedade

O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 545. A campanha já destinou R$ 59,4 milhões para essas entidades.

