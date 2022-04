Nota Premiada Bahia disponibiliza bilhetes para sorteio de abril

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer no sorteio de abril da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, que terá resultado divulgado no próximo dia 28. Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante em compras feitas ao longo do mês passado. Para verificar, basta fazer login no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br , escolher a opção “Minha Conta” => “Bilhetes” e filtrar a busca pelo último mês de março.

O resultado do sorteio será divulgado no site da campanha e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefazba no Twitter e @sefaz.govba no Facebook. Será distribuído um total de R$ 1 milhão: um prêmio de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Os bilhetes vencedores serão definidos com base no sorteio da Loteria Federal. Responsável pela campanha, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) esclarece que, para equilibrar as chances dos cidadãos com maior ou menor volume de compras, cada participante tem direito, no máximo, a 45 bilhetes mensais, equivalentes a um teto de R$ 2 mil em compras no mês. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

