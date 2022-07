Nota Premiada Bahia disponibiliza bilhetes para sorteio de julho

A Nota Premiada Bahia disponibilizou para consulta os bilhetes que irão concorrer no sorteio de julho, que terá resultado divulgado no dia 28. Para conferir os bilhetes, os participantes da campanha de cidadania fiscal do Estado devem fazer login no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, escolher a opção “Minha Conta” => “Bilhetes”.

Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante de compras feitas ao longo do mês de junho. Será distribuído um total de R$ 1 milhão: uma premiação de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Os bilhetes vencedores serão definidos com base no sorteio da Loteria Federal.

Como participar

Para participar da Nota Premiada, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais da Bahia. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas. Informações: ASCOM/IMPRENSA/Sefaz-Ba

