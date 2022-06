Nota Premiada Bahia disponibiliza bilhetes para sorteio de junho

A Nota Premiada Bahia acaba de disponibilizar para consulta os bilhetes que irão concorrer no sorteio de junho, que terá resultado divulgado no dia 30. Para consultá-los, os participantes da campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado devem fazer login no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, escolher a opção “Minha Conta” => “Bilhetes” e filtrar a busca pelo último mês de maio. Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante de compras feitas ao longo do mês passado.



O resultado do sorteio será divulgado no site da campanha e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefazba no Twitter e @sefaz.govba no Facebook. Será distribuído um total de R$ 1 milhão: uma premiação de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Os bilhetes vencedores serão definidos com base no sorteio da Loteria Federal.



A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 660 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 2.680 pessoas, das quais 1.670 moram na capital, 1.009 no interior e uma fora do estado. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 545. A campanha já destinou R$ 56,4 milhões para essas entidades.



Como participar

Para participar da Nota Premiada, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais da Bahia. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas.

Responsável pela campanha, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) esclarece que, para equilibrar as chances dos cidadãos com maior ou menor volume de compras, cada participante tem direito, no máximo, a 45 bilhetes mensais, equivalentes a um teto de R$ 2 mil em compras no mês. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

