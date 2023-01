Nota Premiada Bahia distribuirá R$ 1 milhão em prêmios nesta quinta (26)

Na próxima quinta-feira (26), a Nota Premiada Bahia vai realizar o primeiro sorteio de 2023, que distribuirá R$1 milhão em prêmios entre 91 contemplados: 90 de R$10 mil e um de R$100 mil. O resultado será publicado no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br em Sorteios/Relação de Ganhadores e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefazbahia no Twitter e @sefaz.govba no Facebook.



Para este sorteio, serão considerados os bilhetes de compras com a inclusão do CPF na nota feitas no último mês de dezembro. Os participantes podem acessá-los ao fazer login no site da campanha e escolher a opção Minha Conta/Bilhetes. É muito fácil participar da campanha, concorrer a prêmios em dinheiro e ajudar as entidades filantrópicas do Sua Nota é um Show de Solidariedade. Basta se cadastrar uma única vez no site da Nota Premiada Bahia e, a partir desta etapa, inserir sempre o CPF na nota em compras feitas em estabelecimentos de toda a Bahia.



No momento do cadastro, o participante escolhe até duas instituições para apoiar, uma social e uma de saúde. Todas as vezes que inserir o CPF na nota, o participante compartilha pontos com cada uma destas entidades escolhidas.A cada quatro meses, R$ 3 milhões são distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 544. Atualmente, são 691 mil participantes inscritos. As premiações já contemplaram 3.318 pessoas desde fevereiro de 2018, das quais 2.055 da capital, 1.262 do interior e uma de fora do estado. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

