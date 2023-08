Nota Premiada Bahia já contemplou mais de 1.500 moradores do interior

A sorte tem sorrido cada vez mais para os moradores do interior do Estado cadastrados na campanha Nota Premiada Bahia (NPB), iniciativa de educação fiscal do governo baiano a cargo da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). Contando com a moradora de Lauro de Freitas que venceu o último sorteio especial de R$ 1 milhão, realizado em julho, ao todo 1.517 participantes do interior já foram contemplados. Residentes em um total de 158 cidades, estes felizardos receberam três dos cinco prêmios especiais já sorteados, e também premiações de R$ 10 mil e R$ 100 mil, distribuídas mensalmente.

O município com maior número de contemplados é Feira de Santana, com 202 sorteados, seguido por Lauro de Freitas, com 131. Também já passaram de uma centena de ganhadores Camaçari, com 108 e Itabuna, com 106. Destaque ainda para os municípios de Vitória da Conquista, com 78 sorteados, Ipiaú, com 60, Jequié, com 54, Teixeira de Freitas, com 50, Ilhéus, com 39, e Barreiras, com 38.



A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 725 mil participantes inscritos. De acordo com o coordenador da campanha, André Aguiar, ultimamente tem ocorrido uma escalada no número de contemplados residentes no interior. “Quanto mais pessoas do interior se cadastrarem na campanha, maiores são as chances de os prêmios saírem para os diversos municípios baianos”, comenta. Ele lembra que Salvador segue bem à frente no ranking, com 2.438 vencedores, justamente por concentrar o maior número de inscritos.



Como funciona

Para participar, basta acessar o www.notapremiadabahia.ba.gov.br e realizar o cadastro, indicando também, no ato de inscrição, até duas instituições filantrópicas para apoiar: uma da área social e outra da saúde. Após concluir o cadastro, é preciso inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. A cada quatro meses, as notas compartilhadas pelos participantes da Nota Premiada Bahia transformam-se em repasses de R$ 5 milhões, distribuídos entre as entidades ativas do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Atualmente, o total é de 549 entidades ativas.



A lista de ganhadores pode ser consultada em www.notapremiadabahia.ba.gov.br, na opção Sorteios/Relação de Ganhadores. A relação de premiados também pode ser conferida nas redes sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia, responsável pela campanha (@notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram, e @sefazbahia, no Twitter). Informações: ASCOM/SEFAZ BA

