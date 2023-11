Nota Premiada Bahia tem sessão de tira-dúvidas no Instagram

A Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado, lançou uma sessão voltada para tirar as principais dúvidas dos seguidores no Instagram @notapremiadabahia. A ideia é abordar, de forma direta e didática, questões enviadas, por meio do Instagram, pelos participantes da campanha, sobre temas como cadastro, atualização de dados, sorteios mensais e especial, bilhetes, instituições cadastradas e entre outros. A primeira questão apresentada foi sobre a atualização dos dados cadastrais e a segunda, sobre a possibilidade de alteração das instituições filantrópicas escolhidas para serem beneficiadas pela campanha.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 741 mil participantes inscritos. Todo mês são sorteados um prêmio de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil, e, anualmente, ocorrem sorteios especiais de R$ 1 milhão. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 4.229 pessoas, das quais 2.591 moram na capital, 1.637 no interior e uma fora do estado.

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 555. Os valores são repassados pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

