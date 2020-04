Notícia Boa: Barragem da Pedra está com nível de água bastante alto



Nossa reportagem foi ao Lago da Barragem da Pedra hoje (01), e constatamos que o nível da água vem subindo consideravelmente todos os dias. Com a água já próximo das comportas e se continuar as chuvas, possivelmente em breve as comportas serão abertas.

Há alguns meses atrás os Ribeirinhos que moram e produzem verduras e frutas no Largo da Barragem da Pedra, vinham sofrendo com a falta das chuvas e com a distância das águas dos canos de irrigação. Informações e Foto: Blog Jequié Urgente

