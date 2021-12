NOTÍCIA BOA: Dona Raimunda está com cirurgia marcada para o próximo dia (10), no Hospital Prado Valadares. ASSISTA

Em menos de 24 horas a redação do Jequié Urgente, voltou a residência da senhora Raimunda, que estava esperando por uma cirurgia de “Mioma”, a dois anos. Logo após a reportagem ir ao ar, milhares de pessoas compartilharam a matéria e se comoveram com a situação da paciente. Ainda na noite de ontem (30), a direção do Hospital Prado Valadares, entrou em contato com a família e a cirurgia foi marcada para o próximo dia 10 de Dezembro. A Secretaria de Saúde de Jequié, Poliana Leandro, também entrou em contato com a familia. Dona Raimunda agora respira mais aliviada e aguarda o tão sonhado dia da sua cirurgia.

