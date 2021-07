NOTÍCIA MARAVILHOSA: Regulação médica do pequeno Davi saiu e o mesmo vai para hospital em Salvador

Visitamos na manhã de hoje (21), os pais do pequeno Davi, de apenas 06 anos de idade. Que foi diagnosticado com cálculos renais, e precisa de uma cirurgia em uma cirurgia em um hospital pediátrico. Na noite de hoje (21), o pai do garoto entrou em contato com a nossa redação, informando que conseguiu uma regulação médica para o hospital Nilton Santos em Salvador. A família viaja ainda na noite de hoje, onde o paciente tem consulta com o especialista, amanhã dia (22). A notícia triste, é que a mãe do garoto que já estava acamada, teve que ser internada no HGPV, para cuidado especializados. Nosso agradecimento a todos que compartilharam a matéria, a todos os funcionários do HGPV, que já estavam empenhados na transferência do paciente, e a todos que estão ajudando a família.

